Matilda the Musical, ecco il trailer del film Netflix ispirato all'opera di Roald Dahl!

Coloro che hanno vissuto la propria infanzia tra gli anni '90 e i primi anni '00 non possono che associare al nome di Matilda Wormwood il volto di Mara Wilson in Matilda 6 Mitica: la trasposizione datata 1997, però, non è certo stata l'unica a trarre ispirazione dall'immortale opera di Roald Dahl edita nel 1988.

A partire dal 2010, ad esempio, nei teatri di tutto il mondo abbiamo assistito a Matilda the Musical, spettacolo teatrale ispirato direttamente al libro dell'autore de La Fabbrica di Cioccolato e Il Grande Gigante Gentile: proprio da quel musical, dunque, nasce il nuovo film Netflix di cui abbiamo finalmente a disposizione il trailer.

Prodotto nell'ambito dell'operazione che ha portato Netflix ad acquisire i diritti delle opere di Roald Dahl, Matilda the Musical sarà quindi tratto dall'omonimo spettacolo teatrale e riporterà in scena le avventure della nostra pestifera e sfortunata ragazzina dotata di poteri speciali; il trailer pubblicato in queste ore da Netflix ci mostra già alcune delle spettacolari coreografie ideate per il film, ma soprattutto ci permette di dare una prima occhiata a Emma Thompson nei panni dell'iconica e odiatissima signorina Trinciabue.

Matilda the Musical arriverà su Netflix a Natale: cosa ne dite? Siete fiduciosi in vista di questo nuovo adattamento? Diteci la vostra nei commenti... E, ovviamente, evitate indigestioni di torte al cioccolato!