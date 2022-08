Matilda the Musical, svelata la data d'uscita nei cinema e su Netflix!

Con l'estate che volge ormai al termine il pensiero corre inevitabilmente già a un Natale che, come al solito, comincerà a bussare alle nostre porte prima ancora che si abbia avuto il tempo di realizzare l'arrivo dell'autunno: Netflix lo sa bene, ed ha già cominciato a programmare alcuni graditissimi regali da far scartare ai suoi utenti.

Fra i tanti pacchi che troveremo sotto l'albero della grande N c'è questo Matilda the Musical annunciato da un primo trailer alcuni mesi fa: si tratta, come molti di voi sapranno, di un adattamento dello spettacolo teatrale tratto da Matilde, il romanzo di Roald Dahl che già ispirò quella piccola perla che era Matilda sei Mitica.

La storia è quella che già conosciamo: Matilda, bambina dotata di enorme fantasia, intelligenza e soprattutto del potere della telecinesi, deve avere ogni giorno a che fare con genitori che non la comprendono e con una scuola che tende soltanto ad opprimere e non ad incoraggiare i suoi talenti, se non fosse per la presenza dell'unica insegnante realmente consapevole delle potenzialità della piccola.

Annunciato per un generico periodo natalizio, Matilda the Musical arriverà in alcuni cinema selezionati il prossimo 9 dicembre, per poi sbarcare su Netflix il 25 dicembre. Un degno regalo di Natale, non trovate? Diteci la vostra nei commenti!