Matilda The Musical e l'importanza dell'immaginazione secondo Matthew Warchus

E' sbarcato su Netflix questo 25 Dicembre Matilda the Musical, una storia che ormai grandi e piccini conoscono e che non smette mai di sorprendere. Il regista Matthew Warchus ha parlato di un tema importante per il film: l'immaginazione.

E quale progetto migliore se non Matilda per portare in vita e risaltare tale grande facoltà umana?

In una recente intervista per TheWrap (nonché fonte del nostro articolo), il regista Matthew Warchus ha parlato del suo lungo e tortuoso percorso scolastico in cui la sua parte creativa non aveva ancora trovato sfogo, almeno non fino agli studi universitari: "Vado all'università e mi sento libero di usare la mia immaginazione - Ho studiato musica e teatro - e ho realizzato di poter creare una carriera interamente sull'immaginazione (la regia, la scrittura, o mettere in scena tutte questo tipo di cose).

Il regista continua riflettendo sull'importanza dell'immaginazione non solo a livello personale e creativo, ma anche su quello mondiale ed esistenziale: "E' stupendo realizzare ad un certo punto della tua vita che l'immaginazione possa diventare il tuo lavoro. Penso che l'immaginazione sia potente per tutti. E' l'elemento che cambierebbe in meglio il mondo, le società e le relazioni".

Siete d'accordo con le affermazioni di Matthew Warchus? Curiosi di scoprire la vostra, vi rimandiamo alla nostra recensione di Matilda The Musical!