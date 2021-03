Matilda De Angelis: il nuovo film è tratto da Hemingway, ecco il titolo e la prima foto!

Per Matilda De Angelis è un momento d'oro: dopo il successo di The Undoing anche il pubblico generalista si è accorto di lei grazie al suo intervento a Sanremo, che sarà presto seguito dalla fiction su Leonardo da Vinci. L'attrice sarà presto protagonista anche di un nuovo film dallo spessore internazionale, tratto da un romanzo di Ernest Hemingway.

La Veneto Film Commission ha infatti comunicato la fine delle riprese di Across the river and into the trees, diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz. La produzione è avvenuta tra Venezia, Treviso e altre località suggestive come Lio Piccolo e Nervesa della Battaglia.

Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Liev Schreiber, Josh Hutcherson, Laura Morante, Sabrina Impacciatore e Massimo Popolizio. In calce alla notizia è visibile anche la prima foto di scena di Matilda De Angelis.

Scritto da Peter Flannery, vincitore del premio BAFTA, Across the river and into the trees è ambientato durante la seconda guerra mondiale, e secondo la sinossi ufficiale "racconta la storia del colonnello dell'esercito americano Richard Cantwell, un autentico eroe di guerra che affronta la notizia della sua malattia terminale con stoico disprezzo. Determinato a trascorrere il fine settimana in tranquilla solitudine, dedicandosi a un'ultima battuta di caccia alle anatre e a visitare i suoi vecchi luoghi di ritrovo a Venezia, i piani di Cantwell iniziano a svanire dopo l’incontro casuale con una giovane contessa che accende in lui la speranza di un rinnovamento."

