Matilda De Angelis mostra la sua acne su Instagram: 'Le paure possono paralizzare'

Vincere le proprie paure è possibile, anche quando relative ad imperfezioni estetiche che possono risultare un ostacolo non da poco per chi, con l'immagine, ci lavora ogni giorno: è questo il messaggio che Matilda De Angelis ha provato a mandare ai propri fan mostrandosi, su Instagram, completamente senza trucco.

L'attrice vista recentemente ne L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose convive infatti da tempo con un'acne particolarmente aggressiva, che non le ha però impedito di farsi apprezzare nel mondo del cinema: "Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste" comincia il post di De Angelis.

Il messaggio prosegue: "Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere 'splendida', in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte".

Un post che ha colpito al cuore i tanti fan dell'attrice, accorsi in massa a mandarle messaggi d'incoraggiamento e gratitudine per il coraggio mostrato nel parlare apertamente delle proprie paure. Per saperne di più su Matilda De Angelis, intanto, qui trovate la nostra recensione de L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose.