Matilda De Angelis: i migliori film per scoprire la star italiana del momento

Non siamo certo noi a scoprire il talento di Matilda De Angelis: l'attrice bolognese è ormai da tempo considerata una delle stelle più promettenti della sua generazione e il modo in cui, solo pochi giorni fa, ha saputo reggere alla pressione di un Festival di Sanremo portato avanti da co-conduttrice non fa che migliorare il nostro giudizio.

De Angelis ha solo 25 anni, ma già alle spalle una carriera decisamente interessante: la nostra ha infatti messo in curriculum titoli che ne hanno valorizzato il talento, a partire proprio da quel Veloce Come il Vento che nel 2016 la lanciò sul grande schermo a soli 21 anni al fianco di un collega affermato come Stefano Accorsi.

Assolutamente degno di nota è anche quello Youtopia in cui, nel 2018, l'abbiamo vista nei panni di una diciottenne intenta a portare avanti una carriera segreta da cam-girl per aiutare la famiglia in difficoltà; più recente è invece L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose, il cui esordio nel catalogo Netflix risale allo scorso dicembre.

Non solo film, comunque: proprio dal piccolo schermo è infatti arrivata negli ultimi mesi quella che ha tutto l'aspetto di essere la definitiva consacrazione della nostra Matilda, vale a dire quella The Undoing che la vede recitare al fianco di mostri sacri come Nicole Kidman e Hugh Grant. Avete già visto i film e le serie di cui sopra? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, proprio Matilda De Angelis ha parlato pubblicamente della sua acne incoraggiando tutti i suoi fan a non aver paura di essere sé stessi.