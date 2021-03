Matilda De Angelis: a 18 anni suonava il violino a piedi nudi ad Amsterdam, il video!

La popolare attrice Matilda De Angelis ha attirato l'attenzione dei fan grazie ad un simpatico video pubblicato nelle scorse ore nelle sue stories del social network Instagram.

Nel filmato, non più disponibile sul social ma riproducibile altrove, la star de L'incredibile storia dell'isola delle Rose è immortalata all'età di 18 anni quando, con un gruppo di altri giovani artisti, suonava scalza il violino per le strade di Amsterdam, in piazza Dam.

“A 18 anni potevate trovarmi per strada cosi”, ha commentato la De Angelis, che non a caso prima di intraprendere la carriera di attrice ha studiato musica, in particolare violino e chitarra. Inoltre, dopo aver iniziato a scrivere e comporre c anzoni, a sedici anni è diventata la cantante del gruppo Rumbo de Bodas: la band ha inciso il disco 'Karnaval Fou' e si è esibito in tournée tra l'Italia e l'Europa. "Non lo so perché ero scalza, avevo 18 anni".

L'attrice bolognese classe '95, che negli scorsi mesi è arrivata al successo internazionale grazie alla serie televisiva HBO The Undoing, l'acclamato thriller con protagonisti Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland, è attualmente in onda sulle tv italiani con la nuova serie Leonardo, dedicata alla storia dell'artista Leonardo da Vinci.

