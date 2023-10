Matilda 6 mitica, la reunion che vi farà commuovere sta per diventare realtà!

Sicuramente chiunque sia cresciuto negli anni '90 non può non aver visto almeno una volta Matilda Sei Mitica. La brillante commedia narrata in originale da Danny De Vito è sicuramente da sempre rimasta nei cuori di coloro che lo videro anche adesso che sono diventati adulti. Uno di quei cult impossibili da dimenticare.

Forse anche e non solo per questo in molti di voi si commuoveranno sapendo che a distanza di più di vent'anni dalla pellicola originale, avrà luogo una reunion tra alcuni membri del cast.

Infatti Danny De Vito e la protagonista del film Mara Wilson torneranno in occasione del concerto dedicato a Matilda sei Mitica, durante il quale la pellicola verrà riproposta con orchestra dal vivo, guidata dal maestro David Newman. I due attori invece avranno il compito di narrare l'evento.

Sicuramente si tratta di un'occasione da non perdere per gli appassionati, specie visto che si tratta della prima occasione dopo molto tempo per rivedere insieme due membri del cast originale.

Voi che ne pensate? Vi piace il film originale o preferite la versione Musical che è stata proposta di recente su Netflix? In attesa di sapere la vostra ecco la recensione di Matilda The Musical. Oltretutto, sapevate che c'è stata anche una reunion del cast di Harry Potter?