Mathieu Kassovitz, grave incidente in moto per il regista francese: cosa è successo?

Mathieu Kassovitz, regista de L’odio e il più recente Mind Falls con Daisy Ridley, è rimasto coinvolto in un brutto incidente e le sue condizioni sembrano essere gravi.

Kassovitz è stato trasportato d’urgenza in ospedale Domenica 3 Settembre a causa di un incidente in moto durante uno stage di perfezionamento fuori Parigi. Il regista, da sempre appassionato di motociclette, ha perso il controllo del veicolo finendo per schiantarsi contro le barriere di protezione del circuito e successivamente è finito fuori pista.

Il regista ha riportato numerose fratture e un tremendo trauma cranico, ed è stato posto in coma farmacologico, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Mathieu Kassovitz è considerato uno dei cineasti più promettenti tra la nuova generazione di registi francesi. Ha conosciuto il successo grazie alla sua seconda pellicola L’odio, con cui ha vinto il premio alla miglior regia al festival di Cannes del 1995, che racconta la vita difficile e piena d’ostacoli della nuova generazione di ragazzi francesi, in particolare quelli appartenenti alle Banlieu. Successivamente il regista si è cimentato in produzioni statunitensi, non riuscendo a ripetere il successo delle sue precedenti pellicole. Tra i suoi film più recenti possiamo ricordare Rebellion e Gothika, e in particolare anche Babylon A.D, che lo stesso Kassovitz ha definito “un brutto episodio di 24”. L’artista francese è anche attore e ha lavorato con Spielberg in Munich e Haneke in Happy End, ma in particolare è ricordato per aver partecipato alla celebre pellicola “Il favoloso mondo di Amelie” diretto da Jean-Pierre Jeunet.