Mathieu Amalric : 'Per fare cinema non bisogna essere intelligenti'

Questa sera su Cielo va in onda La camera azzurra, film francese del 2013, basato sul romanzo omonimo di Georges Simenon del 1964. Un ruolo importante in questa pellicola è riservato a Mathieu Amalric, l'attore vincitore per tre volte del Premio César.

Amalric non ha di certo bisogno di grandi presentazioni, si tratta di un eclettico artista che nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo del cattivo in Quantum of Solace, secondo capitolo della saga di 007 dell'era Craig, l'informatore francese in Munich di Spielberg, il regista teatrale in Venere in pelliccia di Polansky e il l giornalista di Lo scafandro e la farfalla.

Il suo colpo di fulmine col cinema è arrivato all'età di 17 anni grazie all'incontro con Otar Iosseliani, il regista georgiano dissidente i cui film sono stati a lungo vietati nell'URSS: "Era l'epoca di Breznev, gli anni '70, mia madre era una donna curiosa, amava incontrare incontrare i rivoluzionari. A diciassette anni non sapevo cosa fare della mia vita e Iosseliani mi arruolò nel cast di un suo film. Guardando come lui lo costruiva mi dissi che il cinema era un 'non luogo' dove tutto coincideva, dove non si sprecava nulla: sentimenti, emozioni, pene d'amore ma anche riflessioni e ragionamenti cerebrali. Ma senza esagerare: non si deve essere troppo intelligenti per fare il cinema… bisogna essere un po' animali e un po' artigiani".

In merito al film in onda questa sera, Amalric ha detto: "La camera azzurra è un romanzo che non avrei mai pensato di adattare per il cinema e invece il libro di Simenon ci ossessiona fin dalle prime parole e la costruzione non lineare della storia è molto interessante. Una coppia dopo l’amore si scambia alcune parole banali e poi si capisce che l'uomo è stato arrestato. È morto qualcuno, ma chi? È un racconto che mi eccitava molto: il noir, l’angoscia, la sessualità, la passione".

Presto vedremo Mathieu Amalric su Netflix nel thriller O2, diretto da Alexandre Aja.