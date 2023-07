Match Point, per Woody Allen è il 'miglior film' della sua filmografia

Woody Allen è uno dei cineasti più prolifici della sua generazione. Con una media di un film l'anno, il regista ha una vastissima filmografia nel quale diventa sempre più difficile decidere il film migliore. Allen ha risolto il problema definendo Match Point il suo "lavoro preferito".

Nel corso della sua carriera, Allen ha scritto decine di film con decine di sceneggiature differenti ognuna con una caratteristica differente. Il regista, a differenza di altri, ha moltissima coscienza del proprio lavoro e del modo in cui la sua scrittura si è evoluta nel corso degli anni. Parlando di Match Point, Allen lo ha definito come il film preferito della sua filmografia per il modo in cui è stato capace di scriverlo e di metterlo in scena.

Girando in Gran Bretagna l'obiettivo di Allen era quello di costruirsi una troupe quasi interamente composta da persone del luogo. Si era fissato un vero e proprio range da rispettare per il numero di persone britanniche presenti sul set. Questa sua decisione fu rispettata nel momento in cui Kate Winslet decise di abbandonare la lavorazione del film scegliendo di passare più tempo con la famiglia. Match Point è pieno di riferimenti ad Hitchcock grande ispirazione del film.

Nella pellicola ci sono tantissimi momenti che ricordano Delitto e Castigo di Woody Allen. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!