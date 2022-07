Match Point: tutti i riferimenti a Delitto e Castigo nel film di Woody Allen

Che Woody Allen sia una persona di cultura non lo scopriamo certo oggi: il regista di Manhattan e Io e Annie ha alle spalle una preparazione di tipo letterario davvero strepitosa, come dimostrano numerosi film e personaggi da lui diretti e interpretati. Match Point, ad esempio, mette in luce la passione del nostro Woody per Dostoevskij.

Il film con Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson vede infatti Allen non solo omaggiare Alfred Hitchcock e la sua passione per le comparsate estemporanee, ma anche il celebre scrittore russo e quella che resta senza dubbio una delle sue opere più amate, vale a dire Delitto e Castigo.

Il primo riferimento è piuttosto palese: Chris Wilton ci viene infatti mostrato proprio intento a leggere l'opera di Dostoevskij, che il nostro cita apertamente qualche scena più in là ("Qualche volta gli innocenti vengono trucidati per un disegno più grande"); l'intera sequenza della fuga, inoltre, ricalca passo passo quella della fuga di Raskolnikov dopo il duplice omicidio commesso: le parti qui sono però invertite, con il protagonista del romanzo che puntava alla donna più anziana per finire a colpire senza volerlo anche la più giovane, esattamente il contrario di quanto accade nel film.

Allen, d'altronde, aveva già manifestato tutto il suo amore per Delitto e Castigo in occasione di Crimini e Misfatti. E voi, avevate notato tutti i riferimenti a Dostoevskij presenti nel film del 2005? Fatecelo sapere nei commenti, e segnalatecene altri che potrebbero esserci sfuggiti!