Match Point, l'omaggio di Woody Allen ad Hitchcock che non avete notato

Match Point deve moltissimo ad Alfred Hitchcock: per il suo film con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers, infatti, il buon Woody Allen attinse a piene mani dallo stile e dalla filmografia del regista di Psyco, omaggiandolo in maniera più o meno palese per tutta la durata del suo lungometraggio.

Omaggi che assumono forme di vario tipo, dai semplici riferimenti nello stile della narrazione e delle situazioni in gioco agli atteggiamenti e alla recitazione dei protagonisti, per finire con quello che è il riferimento forse più tangibile quanto difficile da notare.

La scena in questione è quella in cui Chris Wilton, il personaggio di Jonathan Rhys Meyers, arriva al Tate Museum per incontrare la Nola Rice di Scarlett Johansson: ad un certo punto della sequenza, infatti, è ben visibile alle spalle dei nostri protagonisti una locandina su cui è raffigurato il volto impassibile di Woody Allen, chiaro riferimento all'espressione (o alla mancanza di espressioni, a voler essere precisi) sfoggiata dal maestro del brivido in gran parte delle sue foto più celebri.

Insomma, nel caso in cui nutriste ancora qualche dubbio: sì, c'è tanto Alfred Hitchcock in Match Point e il nostro Woody non fa assolutamente nulla per nasconderlo. A proposito del regista più newyorkese, cinico e pessimista del mondo: ecco tutti i film di Woody Allen che dovreste recuperare o rivedere.