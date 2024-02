Masters of the Universe, Travis Knight sarà il regista del reboot live-action

Il reboot live-action di Masters of the Universe è finalmente sempre più vicino, dato che in queste ore il The Hollywood Reporter ha svelato che Travis Knight è stato scelto per la regia del progetto in lavorazione in casa Amazon MGM Studios.

Il CEO di LAIKA e regista di Kubo e la spada magica è in trattative per dirigere l'adattamento live-action di Masters of the Universe, a lungo in lavorazione: il regista lavorerà insieme a Chris Butler, collaboratore di lunga data di Knight e di LAIKA che ha scritto e co-diretto ParaNorman e Kubo e la spada magica, tra gli altri progetti, e che è stato incaricato di riscrivere la sceneggiatura di Masters of the Universe: nel corso degli anni il progetto è passato per numerose bozze, scritte da David Callaham, Aaron e Adam Nee, ma si spera che quella di Butler finirà con l'essere quella definitiva.

Hollywood sta cercando da diversi anni di adattare in live-action Masters of the Universe, saga nata dalla famosa linea di giocattoli, e solo negli ultimi tempi il progetto è passato da Sony a Netflix ad Amazon MGM: tra l'altro l'Hollywood Reporter specifica che Amazon MGM potrebbe non ancora aver chiuso definitivamente la questione dei diritti, ma è avendo già iniziato a reclutare il team di creatori per realizzare il film si suppone che sia ormai vicinissima ad ottenerli.

Travis Knight gestisce LAIKA, la leggendaria società di animazione stop-motion con sede nell'Oregon, ma non è nuovo ai film live-action avendo in precedenza diretto Bumblebee, spin-off della saga di Transformers con Hailee Steinfeld: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.