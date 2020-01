Masters of the Universe: Sony cancella ufficialmente il film dal listino

Secondo quanto appreso nelle scorse ore, Sony ha cancellato dal proprio listino dei film del prossimo futuro il nuovo adattamento di Masters of the Universe. La release era prevista per il 5 marzo 2021, ma ora è stata completamente cancellata dalla lista dei titoli in uscita. L'operazione che riguarda He-Man al cinema pare davvero una maledizione.

Al posto di Masters of the Universe verrà invece distribuito Uncharted, film tratto dal celebre videogioco, con Tom Holland tra i protagonisti. Tuttavia il progetto pare sia comunque in fase di sviluppo, considerando che Noah Centineo, protagonista del film proprio nei panni di He-Man, sta proseguendo la fase di allenamento; possibile che ci sia un trasloco in corso e che Sony passi la mano ad un'altra major.

Nei mesi scorsi si era parlato di Masters of the Universe per Netflix ma poi tutto passò in secondo piano.



Chissà quindi che non sia davvero arrivato il momento in cui Sony decida di passare la mano proprio a Netflix, come vociferato in passato.

E attuando un cambio di formato, passando dal film alla serie tv. Per il momento non ci sono ulteriori indizi nemmeno sulla sceneggiatura, nonostante Noah Centineo affermi di averla letta e di averla trovata 'geniale'.

Tutte queste notizie sono state diffuse dall'account ufficiale di Aaron Couch, celebre penna del The Hollywood Reporter.

Lo scorso anno venne pubblicato il poster ufficiale di Masters of the Universe ma il progetto sta assumendo ogni giorno di più i contorni di una trama maledetta.