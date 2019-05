Masters of the Universe: rivelato il primo poster ufficiale

Con la conferma della data di uscita di Masters of the Universe, la Sony e la Mattel hanno deciso di svelare il primo poster ufficiale del film durante il Licensing Expo di Las Vegas.

Purtroppo l'immagine, che potete trovare in calce all'articolo, non rivela alcuna informazione sul film, né mostra alcuna anticipazione sul design dei personaggi, proponendo soltanto il logo ufficiale del film, la data di uscita (marzo 2021) e la promessa che, in tale data, il potere ritornerà.

La pellicola, che inizialmente sarebbe dovuta arrivare nel Natale di quest'anno, è stata posticipata definitivamente al 5 marzo 2021. Noah Centineo interpreterà He-Man nel live-action prodotto dalla Columbia Pictures e basato ovviamente sulla celebre linea di action-figures degli anni '80, divenute celeberrime grazie alle serie animate e al film di Gary Goddard del 1987 con Dolph Lundgren nei panni del protagonista.

Alla regia di questo nuovo live-action troveremo Adam e Aaron Nee, mentre la pellicola sarà scritta a quattro mani da Art Marcum e Matt Holloway. I dettagli sulla trama non sono ancora noti, ma sappiamo che la storia è incentrata sul Principe Adam che, usando la Spada del Potere, si trasforma nell'eroico guerriero He-Man. Insieme ai suoi amici deve difendere il regno di Eternia dal malvagio Skeletor.