Masters of the Universe, il reboot potrebbe essere distribuito da Netflix?

La pellicola sui Dominatori dell'Universo con Noah Centineo, Masters of the Universe, potrebbe essere distribuita dalla piattaforma di streaming Netflix.

Continuano le avventure produttivo-distributive di Masters of the Universe, l'annunciato film reboot della pellicola del 1987 e ispirato dai giocattoli Mattel, in produzione per Sony Pictures.

Secondo le ultime voci, proprio Sony starebbe pensando di selezionare Netflix come distributore del lungometraggio, piuttosto che cercare un altro studio come partner del progetto.

La decisione non è ancora stata presa, ma se dovesse eventualmente andare a favore della piattaforma streaming, questa si ritroverebbe con due progetti dedicati a He-Man e compagnia bella, dato che è in fase di sviluppo anche una serie animata con al timone Kevin Smith, Masters of the Universe: Revelation.

Annunciato addirittura nel 2007 da Warner Bros., e protrattosi fino ad oggi (nel frattempo passando in mano a Sony), il reboot di Masters of the Universe dovrebbe uscire nel 2021, secondo quanto dichiarato anche sul poster ufficiale diffuso qualche mese fa.

A direzione del progetto che vede protagonista Noah Centineo (To All The Boys I've Loved Before), due fratelli, Aaron e Adam Nee (Band of Robbers), mentre alla sceneggiatura abbiamo Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man).

Chissà su quale pianeta mediatico atterrerà infine He-Man...