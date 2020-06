Masters of The Universe: il punto della situazione sul reboot con Noah Centineo

Alla lista di film dalla sfortunata produzione potremmo probabilmente aggiungere anche il reboot di Masters of The Universe, vista la strada irta di ostacoli che sta percorrendo. Ma vediamo meglio la situazione nel dettaglio.

Dopo il lungometraggio degli anni '80 con Dolph Lundgren come protagonista, si è tentato di riportare in auge il titolo a livello cinematografico fin dal 2007, quando Warner Bros. ne acquistò i diritti e ingaggiò Jon Woo per dirigerlo.

Tutto si concluse, all'epoca, con un nulla di fatto, e i diritti passarono in mano a Sony, l'attuale detentrice (anche se si vocifera che potrebbero essere presto acquistati da Netflix). Dal 2009 a oggi, sono susseguiti diversi nomi alla regia di Masters of the Universe, da John Stevenson a McG, da Jon M. Chu a David S. Goyer, ma solo più recentemente, nel 2018, si è arrivati a una decisione definitva: saranno Aaron e Adam Nee a girare il film, mentre alla sceneggiatura avremo Matt Holloway e Art Marcum.

Trovato il protagonista, ovvero il Noah Centineo di To All The Boys I've Loved Before, il film aveva finalmente ottenuto una data d'uscita (2021), ma nel mese di gennaio Masters of The Universe sembrava scomparso dal listino Sony. A febbraio, tuttavia, sembrava certo che quest'estate sarebbero iniziate le riprese, ma intanto, tra COVID-19 e spostamenti di calendari, la precedente data d'uscita di Masters of the Universe è passata a Uncharted (anche questo non di certo fortunato come film) e la maggior parte delle produzioni Hollywoodiane non hanno ancora ancora avuto il via libera per la ripartenza.



Al momento, dunque, non si sa se e quando Sony avrà intenzione di riprendere il progetto, o se invece sta ancora valutando di passare il testimone a Netflix, che nel frattempo sta mostrando grande zelo nel portare avanti il franchise, visto anche il futuro debutto della serie Masters of the Universe: Revelation di Kevin Smith.

Con tutti i titoli in cantiere in casa Sony, dopotutto, Masters of the Universe potrebbe passare in secondo piano, e non ricevere la dovuta attenzione... Ma solo il tempo ce lo dirà.



Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo, e sperare che il progetto vada effettivamente avanti.