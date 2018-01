Masters of the Universe: i primi concept art del film hanno per protagonista Teela

Dopo innumerevoli discussioni e rimandi, lo scorso dicembre laaveva annunciato di essere in trattative finali con) per la regia del reboot di Masters of the Universe , lavoro a quanto pare ottenuto dati alcuni concept art sbarcati via social in queste ore.

Nella immagini condivise via Instagram, infatti, vediamo proprio Goyer in compagnia del concept artist Carlos Huante, con il quale aveva già collaborato per il suo Blade: Trinity. Vediamo la coppia discutere a ora di pranzo davanti a una serie di concept art sparsi su di un tavolo di vetro, a quanto pare dedicati proprio a Masters of the Universe.



La certezza arriva da una seconda foto dove si vedono Goyer e Huante su di una scrivania, il primo in piedi a indicare lo schermo di un computer e il secondo a disegnare. Sulla scrivania c'è una pila di fumetti di He-Man and The Masters of the Universe, questi come il reboot e il film degli anni '80 sempre derivativi dalla serie di giocattoli omonimi a marcio Mattel. La coppia sembra discutere sul look di Teela, una delle co-protagoniste della saga, e sull'aspetto che dovrebbe avere con indosso la sua armatura, da quel che è possibile capire davvero molto futuristica, quasi alla Mass Effect o alla Halo.



Come sappiamo che si tratti proprio di Teela? Beh, zoomando l'immagine è possibile notare in basso a destra la scritta "Teela Battle Suit", il che fuga infine ogni dubbio sui lavori di pre-produzione in corso per l'attesissimo reboot di Masters of the Universe, in uscita il 18 dicembre 2019.