Masters of the Universe, il live-action Mattel risorge dopo Barbie: lo farà Prime Video?

Il grande successo di Barbie di Greta Gerwig ha portato la Mattel a sviluppare tanti altri nuovi film basati sulle sue proprietà intellettuali, e tra questi nelle scorse ore è improvvisamente rispuntato il live-action di Masters of the Universe.

Il nuovo film sul barbaro biondo He-Man, basato su un popolare set di giocattoli Mattel, secondo diversi addetti ai lavori, sarà realizzato e distribuito da Amazon e MGM Studios, che è in trattative per acquisire realizzare un nuovo live-action di Masters of the Universe con i registi Adam e Aaron Nee, il team di autori dietro The Lost City con Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt. Attualmente le trattative sono in stato avanzato dopo che Netflix ha abbandonato il film di Masters of the Universe a luglio scorso dopo averci speso oltre 30 milioni di dollari: quella versione aveva scelto come protagonista Kyle Allen (Assassinio a Venezia) e aveva un budget previsto di oltre 200 milioni di dollari, motivo per cui alla fine Netflix - che evidentemente non credeva abbastanza nel progetto - ha deciso di rinunciarci.

Gli addetti ai lavori riportano che, qualora le trattative con Amazon dovessero andare in porto, la piattaforma di streaming dovrà concludere nuovi accordi con i Nees per una rifinitura della sceneggiatura e per la regia. Allen è ancora nel mix di attori in lizza per interpretare He-Man, sebbene il suo posto non sia assicurato, mentre la Mattel e il produttore Todd Black, che nel corso della sua carriera ha cercato di realizzare il film in diversi altri studios, tra cui Warner Bros. e Sony, spingeranno per una distribuzione cinematografica significativa, cosa che Netflix aveva escluso a priori.

Vi terremo aggiornati.