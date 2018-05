Masters of the Universe: He-Man e Skeletor saranno fratelli nel reboot della Sony!

Dopo l’annuncio dei registi, emergono ulteriori dettagli sulla trama del reboot che Sony Pictures sta preparando intorno a Masters of the Universe.

Come riportato da Variety un paio di settimane fa, Sony Pictures ha scelto i registi semi-sconosciuti Aaron e Adam Nee per dirigere il reboot per il grande schermo di Masters of the Universe. I due fratelli sostituiscono David S. Goyer (Batman Begins, L'uomo d'acciaio) che rimane nel progetto in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo del film.

Grazie a That Hashtag Show, tuttavia, possiamo scoprire qualche dettaglio in più riguarda alla trama che avrà questo nuovo adattamento: la più grande modifica per quanto riguarda il canone impostato dalla nota serie animata è che He-Man e Skeletor saranno fratelli.

Nel film, Re Randor sarà presentato come il grande re-guerriero di Eternia, un discendente dei Grayskulls e padre di due figli: Adam e Keldor! All’inizio della pellicola è l’erede designato al trono e suo fratello, Adam, è il più giovane, quello meno a suo agio e in definitiva la pecora nera della famiglia. Mentre il rapporto tra Adam e il padre è tutt’altro che idilliaco, Keldor è invece il figlio perfetto, amato da suo padre… fino a quando il futuro di Eternia non è minacciato. Con il suo regno in bilico, Randor mette al primo posto la sua gente, tradendo Keldor e innescando una serie di eventi che porteranno quest’ultimo a diventare l’iconico Skeletor.

Apparentemente, Adam cercherà di formare un super-gruppo di guerrieri per combattere e sconfiggere il fratello. Al momento non si fa alcuna menzione della Spada del Potere, il cui fine è quello di trasformare il principe in He-Man, ma probabilmente sarà presente.

Diretto da Aaron e Adam Nee, Masters of the Universe è basato sulla serie di giocattoli della Mattel con protagonista il personaggio di He-Man, che ha portato ad una serie animata nel biennio 1983-1985. Nel 1987 arrivò il primo adattamento cinematografico, diretto da Gary Goddard, con Dolph Lundgren nei panni di He-Man e Frank Langella in quelli di Skeletor. Nel film appariva anche una giovane Courteney Cox, in uno dei suoi primi ruoli sul grande schermo.