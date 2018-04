Masters of the Universe: i fratelli Nee dirigeranno il reboot su He-Man

Secondo Variety, la Sony Pictures ha scelto i registi semi-sconosciuti Aaron e Adam Nee per dirigere il reboot per il grande schermo di Masters of the Universe. I due fratelli sostituiranno David S. Goyer (Batman Begins, L'uomo d'acciaio) che rimane nel progetto in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo del film.

I fratelli Nee hanno catturato l'attenzione del settore grazie al grottesco thriller ispirato a Mark Twain, Band of Robbers, con Kyle Gallner, Matthew Gray Gubler e Melissa Benoist e lo stesso Adam Nee co-protagonista del film.

Masters of the Universe è basato sulla serie di giocattoli della Mattel con protagonista il personaggio di He-Man, che ha portato ad una serie animata nel biennio 1983-1985.

La storia di He-Man segue le vicende del principe Adam, che possiede la capacità di trasformarsi nel guerriero He-Man. Egli è l'unica speranza per una terra magica, chiamata Eternia, devastata dalla tecnologia e dal malvagio Skeletor.

La serie animata ha poi condotto ad un film d'azione del 1987, diretto da Gary Goddard, con Dolph Lundgren nei panni di He-Man e Frank Langella in quelli di Skeletor.

Nel film appariva anche una giovane Courteney Cox, in uno dei suoi primi ruoli sul grande schermo.

Nonostante i dubbi dei fan sui giovani registi coinvolti nel progetto, la buona notizia è che la produzione del film sembra davvero in dirittura d'arrivo.