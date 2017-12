Masters of the Universe: David S. Goyer in trattative per la regia del film

Da molti anni la Sony sta tentando di realizzare un reboot cinematografico live-action di Masters of the Universe , ispirato alla serie di giocattoli Marvel degli anni '80, giunti da anni sul piccolo e grande schermo, con il film, nel qualeinterpretava He-Man eera Skeletor.

Dopo una serie di avvicendamenti, sembra che il nome del regista sia ormai molto vicino: si tratta dello sceneggiatore David S. Goyer, che da regista ha firmato titoli come Blade: Trinity, Invisible e Il mai nato e ha scritto diverse sceneggiature di film importanti come Batman Begins e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Goyer sarebbe in trattative per dirigere il film dopo l'ultima rinuncia di McG ad ad accettare la regia della pellicola.

L'uscita di Masters of the Universe è confermata, al momento, per il 18 dicembre 2019.

La serie di giocattoli di Masters of the Universe ha avuto un successo enorme dal 1981 al 1988, in un'epoca dominata dai videogiochi elettronici.

Al momento non sono ancora stati resi noti i possibili membri del cast del film, ma l'approdo di David S. Goyer alla regia sembra ormai cosa fatta.