Master, Rebecca Hall in un nuovo thriller sovrannaturale prodotto da Amazon Studios

Zoe Renee (Black Lightning, Nancy Drew and the Hidden Staircase) e Amber Gray (Escape at Dannemora, The Underground Railroad, Broadway's Hadestown) sono stati scelti per recitare accanto a Regina Hall in Master, un nuovo thriller di Amazon Studios scritto e diretto da Mariama Diallo.

Il film, che ha iniziato la produzione questa settimana, racconta la storia di tre donne di colore che si sforzano di trovare il loro posto nel celebre Ancaster College, un'università d'élite nel New England. La scuola fu costruita sul sito di una collina che all'era Salem veniva usata per le uccisioni delle streghe e le sue eredità spettrali dell'era puritana perseguitano il campus anche oggi, e in modo sempre più soprannaturale.

Andrea Roa, Brad Becker-Parton e Joshua Astrachan produrranno tramite la loro compagnia cinematografica, televisiva e audio Animal Kingdom, con sede a Brooklyn. Hall e Terence Nance serviranno come produttori esecutivi.

“Dal momento in cui abbiamo letto la sceneggiatura di Master e abbiamo incontrato Mariama, sapevamo che dovevamo prendere parte alla realizzazione di questa storia da brivido e oggi non possiamo essere più entusiasti del nostro incredibile cast formato da Regina Hall, Zoe Renee e Amber Grey", ha dichiarato Julie Rapaport, Co-Head of Movies presso Amazon Studios. "Siamo fiduciosi che anche il nostro pubblico globale di Prime Video si fionderà su questo thriller tempestivo e inquietante".

"Sono così onorata ed entusiasta di dare vita a Master insieme ai miei brillanti collaboratori nel team di produzione, cast e troupe del film", ha affermato la Diallo. "Avere il supporto di Amazon Studios, che si è schierato dietro il film sin dall'inizio, è stato incredibilmente prezioso in ogni fase del processo di sviluppo. Non vedo l'ora che questa visione unica e orribile raggiunga i nostri schermi".