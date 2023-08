Master & Commander, Russell Crowe imparò a suonare il violino per il film!

Master & Commander racconta la storia dell'attacco, avvenuto nell'epoca napoleonica, ad una nave inglese. Capitanata da Jack Aubrey, l'imbarcazione diventerà una "terra" parallela sul quale si svolgerà parte della battaglia. Per il film, Russell Crowe sviluppò una particolare abilità.

E' abitudine per gli attori sviluppare nuove abilità per rendere i personaggi che interpretano i più sfaccettati e reali possibili. Russell Crowe, più di una volta, si è ritrovato a imparare nuove competenze per rendere i suoi ruoli più tridimensionali. Molto spesso questa idea coincide con il method acting, una tecnica di immedesimazione totale che gli attori utilizzano per immedesimarsi nei propri ruoli decidendo di non uscirne per tutta la durata delle riprese. David Harbour è stato uno degli ultimi a criticare questa abitudine.

Per le riprese di Mater & Commander, Russell Crowe imparò a suonare il violino poichè il suo personaggio, Jack Aubrey, era un incredibile violinista. Crowe ha ammesso di non aver mai fatto qualcosa di così difficile nel corso della sua carriera e di aver affrontato la situazione come una vera e propria sfida. Nonostante tutte le difficoltà fu in grado di portare a conclusione la sua "missione" e di imparare a suonare lo strumento.

Per il film di Master & Commander la troupe andò a girare in mezzo all'oceano per rendere le riprese il più veritiere possibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!