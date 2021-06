Master & Commander 2 si farà! Il nuovo film è già in sviluppo presso 20th Century Studios

Nel 2017 Russel Crowe aveva parlato di un possibile nuovo film di Master & Commander - Sfida ai confini del mare, e ora il progetto è entrato ufficialmente in sviluppo preso 20th Century Studios. Tuttavia, a giudicare dai primi dettagli si tratterà di un prequel.

Secondo quanto riferisce Deadline, la pellicola sarà intitolata A Monster Calls e sarà basata sul primo libro della saga letteraria marinaresca d'ambientazione napoleonica di Patrick O'Brian, il quale segue il giovane Aubrey (interpretato nel primo film da Russel Crowe) al suo primo comando e la nascita della sua amicizia con il dottor Stephen Maturin (Paul Bettany). Visto che si tratterà di versioni più giovani dei personaggi, lo studio quasi certamente punterà su due nuovi interpreti.

Alla sceneggiatura troveremo Patrick Ness, già autore diSette minuti dopo la mezzanotte eChaos Walking. Stando alle fonti del sito, il progetto si trova alle primissime fasi di sviluppo e al momento non sono ancora stati scelti né il regista né alcun membro del cast.

Uscito al cinema nel 2003 per la regia di Peter Weir, Master & Commander - Sfida ai confini del mare ha incassato oltre 200 milioni di dollari a livello globale e ha ricevuto ben 10 candidature ai Premi Oscar, ottenendone due per il miglior montaggio e la miglior fotografia.



Intanto, Russel Crowe ha terminato le riprese di Thor: Love and Thunder.