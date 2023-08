Master and Commander: la troupe è andata a girare su una nave vera nell'oceano

A volte bisogna andare sul posto per riprendere elementi che devono essere resi nella maniera più realistica possibile. È successo sul set di Master and Commander - Sfida ai confini del mare, dove alcuni membri della troupe di Peter Weir sono finiti davvero su una nave nell'oceano.

Nel 2003 usciva Master and Commander di Peter Weir, film incredibile che raccontava le vicende della nave della marina reale britannica HMS Surprise durante le guerre napoleoniche del 1805. Capitanata da Russel Crowe, l'imbarcazione si era distinta per le riprese realistiche e spettacolare dei suoi viaggi marini.

Ma c'era un motivo se quelle riprese nautiche erano così perfette, oltre alla bravura di Peter Weir. Sembra infatti che durante la pre-produzione del film una replica della HMS Endeavour del capitano e celebre navigatore britannico James Cook stava circumnavigando il globo. La produzione di Master and Commander è quindi riuscita a portare in aereo due cameraman sulla nave mentre stava per navigare attorno alla punta più bassa del Sudamerica. Una rotta che tra l'altro la HMS Surprise compie nel film.

Ecco perché le riprese del mare in tempesta in Master and Commander relative a quella parte di viaggio sono genuine ed effettuate in loco da membri della troupe. Non solo, i marinai della Endeavour sono anche stati utilizzati, dandogli dei costumi d'epoca, quando veniva inquadrata la nave o i suoi occupanti.

Un tocco davvero da grandi registi quello di ricostruire le scene in mare riprendendole in presa diretta proprio sulla replica di una nave molto simile a quella di Master and Commander. Grandi registi proprio come Peter Weir. Che tra l'altro ha compiuto 79 anni di recente, e forse non avevate mai sentito che Peter Weir per l'Attimo fuggente ha costretto gli attori a vivere assieme.

E voi la sapevate questa? Avete mai visto Master and Commander? Sapevate che avevano annunciato Master and Commander 2? Diteci tutto qua nei commenti.