Massimo Troisi, Verdone ricorda: 'Ero l'unico a riuscire a portarlo al cinema'

L'amicizia tra Carlo Verdone e Massimo Troisi è stata documentata in tanti aneddoti raccontati dall'attore e regista romano, che in più di un'occasione ha regalato ai suoi fan uno sguardo ai tanti bei momenti trascorsi con l'indimenticabile comico nato a San Giorgio a Cremano.

Proprio in occasione dell'anniversario della morte di Troisi l'attore di Viaggi di Nozze ha quindi postato su Facebook una foto che lo ritrae in sala insieme all'amico e collega, ricordando anche quanto fosse difficile convincere Massimo ad uscire di casa per immergersi nella folla.

"Con Massimo Troisi al cinema. Pigro, geniale, lento, creativo e spiritoso come pochi, Massimo usciva molto poco da casa. Ero l'unico che riusciva a portarlo al cinema. Ma si raccomandava di andare sempre al primo spettacolo, non voleva essere assalito dalle persone. Ma quel giorno la sala era piena pure alle 15,30. Non ricordo quale film fosse, di sicuro eravamo al cinema Gioiello, piccola sala sulla via Nomentana. Un paparazzo ci seguì e scattò questa foto. E che ora un mio amico fotografo, trovata nel suo archivio, mi regala. Prendiamo questo scatto dei primi anni '80 come l'auspicio di poter tornare in sala in piena sicurezza. La sala è il tempio del cinema. Uno dei pochi luoghi a noi rimasti di aggregazione e condivisione" si legge nella didascalia della foto.

Proprio durante i mesi trascorsi in quarantena, intanto, era diventata virale una clip di Scusate il Ritardo in cui Massimo Troisi che sembrava davvero perfetta per il momento d'emergenza attraversato dall'Italia e dal mondo intero.