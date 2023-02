Massimo Troisi, dove si trova la tomba del celebre artista napoletano?

Non si dimentica uno come Massimo Troisi, non lo si può dimenticare: a distanza di quasi 30 anni dalla sua morte, l'attore, comico e regista napoletano vive ancora nei ricordi di tutti coloro che l'hanno conosciuto sullo schermo e fuori, prima o dopo la sua scomparsa, come si conviene a quei personaggi destinati a diventare icone.

Proprio come sempre accade per artisti di questo rango, sono in molti a recarsi ogni anno a rendere omaggio all'attore nel luogo della sua sepoltura: Troisi, che oggi avrebbe compiuto 70 anni, è sepolto insieme alla madre e al padre nel cimitero di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, vale a dire lo stesso paese che il 19 febbraio del 1953 diede i natali all'autore di Ricomincio da Tre, Scusate il Ritardo e Pensavo Fosse Amore, Invece era un Calesse.

Massimo Troisi, come sicuramente molti ricorderanno, morì nel sonno poche ore dopo aver concluso le riprese del suo ultimo film, Il Postino, per il quale fu anche candidato agli Oscar come Miglior attore protagonista (il quarto a ricevere una candidatura postuma all'ambitissima statuina): "Questo film lo voglio fare con il mio cuore" furono le parole con cui l'attore giustificò la decisione di rimandare a dopo la fine delle riprese l'operazione di trapianto alla quale si sarebbe dovuto sottoporre per i problemi cardiaci che lo affliggevano sin dalla nascita. Qui, a tal proposito, trovate il trailer di Laggiù Qualcuno mi Ama, il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi.