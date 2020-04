Massimo Troisi ci invita a restare a casa in Scusate il Ritardo

Massimo Troisi è uno di quei personaggi dalle cui opere potremmo estrapolare frasi utili praticamente per ogni occasione, tanto fu capace il comico napoletano di comprendere appieno la realtà che lo circondava, raccontandola in maniera irripetibile e risultando involontariamente anche profetico, come si vede in un video di Scusate il Ritardo.

Involontariamente perché, ovviamente, l'invito a restare a casa presente nel video in questione arriva in anticipo di quasi quarant'anni sulla crisi coronavirus: in una famosa scena del suo film del 1983 vediamo infatti Vincenzo, interpretato appunto da Troisi, sbottare ancora una volta nei confronti di Tonino (Lello Arena) durante l'ennesimo sfogo di quest'ultimo.

"Con tante case a disposizione, dove ti devi sfogare? In mezzo alla strada. Io sono stato malato, mi fai prendere una ricaduta. Statti a casa!" sono le parole (recitate ovviamente nel suo inimitabile napoletano) con cui Troisi sembra involontariamente ammonire gli italiani del 2020, costretti a casa dalla quarantena.

Il video ha dunque preso a girare sui social proprio in questi giorni: chissà che, oltre a ricordarci le misure da osservare in questi tempi difficili, lo sfogo di Troisi non possa ancora una volta darci modo di sorridere alla vita anche in un momento tutt'altro che facile. L'ennesima dimostrazione, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di quanto l'opera di Massimo Troisi fatichi a svalutarsi nonostante il passare degli anni.