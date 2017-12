Massimo Popolizio è Benito Mussolini nel primo trailer e poster ufficiale di Sono Tornato

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di, adattamento all'italiana del tedesco Lui è tornato firmato da) che vedrànei panni di

Se nel film originale veniva raccontata la ricomparsa di Hitler nella Germania moderna, l'adattamento di Miniero vedrà invece la ricomparsa del Duce in un'Italia dove è forte il dibattito sull'integrazione o sullo Ius Soli. A seguire Mussolini nella sua missione di riunificazione e riconquista dell'Italia ci sarà un giovane regista interpretato da Frank Matano, che riprenderà il viaggio utopico nel Bel Paese del fu leader del Partito Fascista Repubblicano.



Sono Tornato vedrà nel cast anche Stefania Rocca, Gioele Dix, Alessandro Cattelan, Eleonora Belcamino, Massimo De Lorenzo, Ariella Reggia e Giancarlo Ratti, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° Febbraio. L'augurio è che il film venga accolto e letto per quello che è, cioè una satira socio-politica su una figura controversa come quella di Mussolini in un periodo storico differente dove i toni sono sempre accessi e il populismo è dilagante. Ma le polemiche, ahinoi, sono già dietro l'angolo, aspettare per credere.



E voi, casa ne pensate? Curiosi di vedere al cinema Sono tornato?