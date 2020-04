Massimo Boldi e la verità sul tradimento della ex compagna

Massimo Boldi ha ora ritrovato la serenità al fianco di Irene Fornaciari, ma qualche tempo fa l'attore si è dovuto separare dalla sua ex compagna Loredana De Nardis dopo che quest'ultima è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo.

"A momenti, mi veniva un infarto" ha raccontato al Corriere della Sera. "Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata."

La coppia era stata avvistate durante una romantica cena a lume di candela, e a quanto pare l'altro uomo era un conoscente dello stesso Boldi: "È un mio amico, anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza. Avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto".

"L’ho scoperto dai giornali, ho pianto" ha aggiunto l'attore. "Loredana sta con un mio amico. Eccomi qua. Complimenti, ho visto che vi amate. Ho visto che cammini abbracciata a lui come con me non fai più. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio? Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me. Lei si è richiusa nell’auto da cui stava scendendo. Io sono tornato a Milano".

Boldi, lo ricordiamo, nel 2018 è apparso ancora una volta al fianco di Christian De Sica in Amici come Prima.