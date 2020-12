Massimo Boldi travolto dagli insulti a Domenica In: 'É patetico'

Quest'oggi Massimo Boldi e Christian De Sica sono intervenuti come ospiti a Domenica In per presentare il loro nuovo film In Vacanza su Marte ma, l'accoglienza non è stata di certo delle migliori.

La sola presenza del "Cipollino" ha scatenato l'ira del popolo del web e sui social network sono piovuti moltissimi insulti soprattutto per il suo mancato rispetto delle norme del distanziamento sociale: "Prima negazionista, poi spot per la regione Lombardia e ora se Mara non gli facesse notare le distanze si butterebbe addosso e pure senza mascherina... un luminare".

Il pubblico sembra non essere proprio riuscito a perdonargli quel controverso post con cui accusava i potenti del mondo che a suo dire vorrebbero controllare i popoli servendosi della politica del terrore. Nonostante Boldi abbia tentato di sistemare il tiro, in molti hanno usato parole piuttosto dure nei suoi confronti. Qualcuno lo ha definito "patetico", altri invece hanno aspramente criticato la coppia: "La cosa peggiore di questo Natale è la reunion di Boldi e De Sica. Non c’era bisogno di due vecchi allup***i marpioni e viscidi. Dalla comicità scadente".

Il nuovo film di Boldi e De Sica verrà diffuso in streaming a partire dal prossimo 13 dicembre. Se siete curiosi di saperne di più, date un'occhiata al trailer di In Vacanza con Marte.