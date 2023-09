Massimo Boldi torna con un nuovo cinepanettone! 'Orgoglioso del mio cinema popolare'

Negli ultimi giorni Massimo Boldi ha partecipato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e ha rilasciato un'intervista ai media dopo la consueta passerella sul red carpet a favore di fotografi e fan. Il comico ha parlato dei suoi progetti futuri, annunciando l'intenzione di recitare in un nuovo cinepanettone.

Come riporta la Repubblica, Boldi ha commentato il suo approdo a Venezia:"Sono venuto qui perché volevo tornare al Lido, dove nel 1996 ho girato anche il film Festival di Pupi Avati".



L'attore lombardo, che a maggio lanciò diverse critiche alla fiction Il Patriarca con Claudio Amendola, ha annunciato:"Tornerò con un film comico che sarà una via di mezzo tra un cinepanettone e un film adatto alla mia età. La gente vuole sorridere. Ma non si intitolerà Natale a Venezia, forse lo gireremo sulla costiera romagnola".

Boldi è ritornato sulla sua carriera:"A parte la parentesi drammatica con Avati ho continuato a fare le mie commedie da solo o con Christian De Sica e nonostante l'età piace, i ragazzi ancora mi amano e sanno le battute di tutti i miei film".



Per il momento lavori in corso da sceneggiatore per Massimo Boldi, con il lungometraggio che verrà diretto da Neri Parenti e interpretato proprio dal comico:"Voglio raccontare una storia che soprattutto faccia divertire e per questo [il copione] sarà comico. Ora bisogna trovare attrici fra le nuove leve. [...] Mi auguro che tanta gente torni al cinema, perché oggi raramente si vanno a vedere le commedie italiane, mentre un tempo a vedere le mie ci andavano. Sono orgoglioso del mio cinema popolare. Il cinema è quello in cui il popolo si diverte. È il popolo che deve dichiarare se quel film piace o meno".



Pochi mesi fa Massimo Boldi confessò che In vacanza su Marte non faceva ridere; il film, uscito nel 2020, segnò il secondo ritorno del sodalizio con Christian De Sica.