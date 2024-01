Massimo Boldi e l'ex che lo tradì con il migliore amico: 'Lo scoprii pedinandola'

Piaccia o meno, Massimo Boldi di cose da raccontare ne ha eccome: mezzo secolo passato a barcamenarsi tra grande e piccolo schermo, l'attore di decine di cinepanettoni si è concesso una lunga intervista durante la quale ha ripercorso le tappe della sua vita privata e della sua carriera, non tralasciando davvero nulla.

Dopo aver annunciato alla Mostra del Cinema di Venezia il suo nuovo cinepanettone, Boldi ha parlato al Corriere proprio del rapporto con il partner artistico di sempre Christian De Sica: "Siamo amici, chi dice che abbiamo litigato mente, siamo in ottimi rapporti, abbiamo solo intrapreso delle strade diverse. Avevamo proposto a Paolo Virzì un film dal titolo Morti dal Ridere, i protagonisti muoiono, ma io e Christian riusciremmo lo stesso a far ridere" sono state le sue parole al riguardo.

A colpire è stato però un passaggio su una disavventura sentimentale con una delle sue ex: "Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l’ho scoperto pedinandola. È finita male, l’ho cuccata con le mani nella marmellata" ha raccontato l'attore, che per il futuro ha poi precisato di voler continuare a lavorare soltanto al cinema. Appuntamento al prossimo Natale? Staremo a vedere!