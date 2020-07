Massimo Boldi ancora critico sul governo: 'Deve andare a casa il prima possibile'

Dallo scoppio della pandemia in poi abbiamo sentito ogni tipo di parere sull'operato del governo italiano, tra chi esalta il modo in cui il premier Giuseppe Conte ha gestito un'emergenza senza precedenti e chi, invece, ritiene inadatte le misure adottate: di quest'ultima fazione fa parte Massimo Boldi.

Il Cipollino nazionale aveva già riservato qualche mese fa parole molto dure al governo giallorosso, giudicato dal comico milanese come "costruito con i gratta e vinci": opinione che, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate in un'intervista, sembra non essersi spostata di una virgola.

"Questo governo deve andare a casa il prima possibile per limitare i danni psicologicamente causati all'umanità" ha dichiarato Boldi, che ha poi dichiarato ancora una volta amore eterno all'amico di sempre Silvio Berlusconi: "Nei suoi confronti provo un affetto e un’amicizia enormi, è un uomo irripetibile. Un astro come Berlusconi capita raramente, forse una volta sola".

Tornando al cinema, invece, l'attore ha parlato del nuovo film di Natale messo in cantiere con il ritrovato Christian De Sica: "Il progetto è quello di riproporre un Vacanze di Natale sarebbe l’ideale. Abbiamo tempo e vogliamo pensarci bene, anche per capire che aria tira negli altri film italiani". Parole al miele anche quelle riservate al "rivale" Checco Zalone: "È un fenomeno, vuole solo far ridere e ci riesce".