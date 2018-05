Massimo Boldi e Christian De Sica torneranno insieme per il Cinepanettone del 2018!

L'ultimo Cinepanettone della beneamata coppia Massimo Boldi & Christian De Sica risale al 2005 e risponde al nome di Natale a Miami, sempre diretto dallo storico amico Neri Parenti. Dopo quell'ultima commedia natalizia il due si è infatti sciolto, lasciando spazio a un po' di amarezza nel cuore di innumerevoli fan.

Oggi, però, a 13 anni di distanza da quell'addio che sembrava definitivo per diverse cause, Massimo Boldi e Christian De Sica hanno annunciato il loro ritorno insieme sul grande schermo proprio nel Cinepanettone del 2018, che si chiamerà Amici come prima, tanto per chiarire il rinato sodalizio tra i due.



Alla regia non troveremo Neri Parenti, però, dato che proprio De Sica dirigerà il progetto, così da consolidare ancora di più l'appena risorto rapporto collaborativo con lo storico collega, con il quale ha recitato per ben 19 anni prima di rompere ogni rapporto per più di un decennio. Il film sarà prodotto dalla Indiana Production in collaborazione con la Medusa Film, che sarà anche distributrice del progetto.



Per ora non ci sono ulteriori informazioni su Amici come prima, che data la reunion tra Boldi e De Sica schizzerà quasi certamente in testa al boxoffice italiano del prossimo Natale, anche se in quel periodo dovrà vedersela con il nuovo film di Checco Zalone, avversario davvero temibile.