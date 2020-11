Massimo Boldi al centro della polemica: 'Non sono negazionista, indosso la mascherina'

Il controverso post di Massimo Boldi, in cui si scagliava contro i padroni del mondo e contro chi "vuole tapparci la bocca con mascherine" è tornato all'attenzione di tutti, soprattutto ora che l'attore è apparso in uno spot della Regione Lombardia a tutela dei cittadini colpiti dal Covid.

Nel video, che trovate qui sotto, lo vediamo al suo meglio mentre recita in veste comica, elogiando la sua regione ed entusiasmandosi per i 167 milioni messi a disposizione per supportare chi si trova in difficoltà a causa delle necessarie chiusure imposte dal governo. Una campagna in cui l'attore supporta i suoi concittadini e promuove gli aiuti economici, ma qualcuno è tornato ad accusarlo di negazionismo in relazione alle dichiarazioni passate.

"Non lo sono assolutamente. Abito a Milano 3 e anche le mie figlie, eppure non ci vediamo quasi mai per non rischiare. Certe cose che ho scritto erano più dettate dall’impulso, da un mix di sentimenti di paura e sconforto. Ma io mi sono sempre comportato rispettando le regole: anche sul set, facevamo un tampone ogni due giorni, ci misuravano sempre la febbre… Il mio invito, se mai, era a vivere in un modo normale, rispettando le regole. Questo ho sempre detto”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Ha poi ammesso di aver girato lo spot gratis, felice di poter aiutare la Lombardia, eppure c'è qualcosa che proprio non riesce a digerire: "Spiegatemi ad esempio perché le mascherine erano obbligatorie in strada, anche se non c’era nessuno, e invece al ristorante, al tavolo la puoi togliere".

Insomma, nonostante qualche incertezza, Boldi non sarebbe affatto negazionista e, anzi, si dice molto preoccupato per la seconda ondata di Covid e invita tutti a rispettare le regole. Siamo in attesa di rivederlo nel folle Natale Su Marte al fianco di De Sica.