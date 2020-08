Massimo Boldi, l'attore di Matrimonio alle Bahamas continua a far parlare di se

In quest'ultimo periodo Massimo Boldi ha fatto molto parlare di se con una critica ai potenti della terra che, a suo dire, vorrebbero intimorire le popolazioni del mondo, generando una psicologia del terrore perpetrata anche attraverso l'utilizzo delle mascherine.

A queste parole, è giunta prontamente la risposta di Roberto Burioni, noto immunologo, che ha invitato l'attore a riflettere maggiormente su ciò che dice, soprattutto per il difficile momento in cui stiamo vivendo. La mascherina non è un bavaglio ma, un mezzo attraverso cui è possibile salvare molte vite.

Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Carlo Calenda che, reclama "la chiusura forzata delle bocche che parlano a vanvera" sottolineando che le persone note che danno messaggi superficiali durante una pandemia, sono veramente molto pericolose.

Insomma, forse è meglio che Boldi torni a fare il proprio mestiere e a tale proposito, vi segnaliamo questa sera su Rete 4 Matrimonio alle Bahamas, una delle prime commedie realizzate dopo la separazione da Christian De Sica. I due attori ora si sono però felicemente ritrovati e, stanno lavorando insieme al prossimo cinepanettone intitolato Natale su Marte. Le riprese del film sarebbero dovrebbero ormai essere terminate all'interno degli studi di Cinecittà ma, non vi è ancora una data di uscita. Si parla di un generico inverno 2021.