La maschera di Zorro, Antonio Banderas si impegnò in tutti i suoi stunt!

La maschera di Zorro è la pellicola che, per prima, ha reso Antonio Banderas una vera e propria icona. Per interpretare il celebre personaggio, come ogni attore di metodo che si rispetti, l'interprete spagnolo decise di portare allo stremo il proprio fisico per la buona riuscita del film.

Mentre lo stesso Banderas ha rivelato di aver parlato di un terzo capitolo di Zorro, la memoria non può non tornare al primo film, diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Ciò che all'epoca colpì particolarmente il pubblico fu il mistero che avvolgeva il personaggio e le incredibili scene d'azione che fondevano abilità a cavallo con la spada. Solo ad anni di distanza si è scoperto come sono state effettivamente realizzate quelle scene.

Antonio Banderas, fedele alla sua decisione di rendere il film più realistico possibile (al netto della trama), decise di fare in prima persona la maggior parte degli stunt che coinvolgevano il suo personaggio. Questo, ovviamente, lo portò a sviluppare un'ottima capacità di andare a cavallo e lo rese molto più bravo con l'uso della spada, simbolo di Zorro da sempre. L'attore pare che da quel momento non si sia mai tirato indietro quando, in una pellicola a cui stava lavorando, c'era necessità di sporcarsi le mani e di lavorare con il proprio corpo.

Nel frattempo vi consigliamo la nostra recensione de La Maschera di Zorro, con protagonisti Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!