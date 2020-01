Il Maschera Nera di Ewan McGregor minaccia Harley Quinn nella nuova foto di Birds of Prey

Mancano ormai poche settimane all'arrivo nei cinema di tutto il mondo di Birds of Prey, nuovo lungometraggio della DC Films distribuito da Warner Bros., e Fandango ha pubblicato una nuova immagine in esclusiva.

Nella foto, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera ha rapito la Harley Quinn di Margot Robbie, e i due si stanno confrontando in modo tutt'altro che amichevole. Il sorriso di McGregor sembra piuttosto inquietante, e il suo braccio destro, lo psicopatico Victor Zsasz (interpretato da Chris Messina) è lì per godersi il divertimento.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura scritta dalla sceneggiatrice di Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey vede Margot Robbie tornare nei panni di Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz, Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask. Nel cast anche Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini, in ruoli attualmente sconosciuti.

Birds of Prey uscirà nelle sale il 7 febbraio 2020.

The le prossime uscite DC Films citiamo Wonder Woman 1984, The Batman, The Suicide Squad, Aquaman 2, The Trench, Black Adam, Flash e Shazam! 2, mentre per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni sul cameo di Jared Leto in Birds of Prey e al giudizio di Margot Robbie su Joaquin Phoenix e Joker.