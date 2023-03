La maschera di ferro, a quale storia vera è ispirato il film con Leonardo DiCaprio?

La maschera di ferro ha sottoposto Leonardo DiCaprio ad uno sforzo recitativo non indifferente in un doppio ruolo che fu un'importantissima innovazione tecnologica dell'epoca. In realtà il film è ispirato ad un romanzo di Alexandre Dumas che ha sua volta è tratto da una storia vera.

Come ogni grande romanzo che si rispetti, ovviamente, al centro ci sono dei giochi di potere. Un re decide di rinchiudere suo fratello gemello nella Bastiglia obbligandolo ad indossare una maschera di ferro per non mostrare al mondo intero la loro somiglianza. Il prigioniero si rivela essere un uomo molto più retto e sincero del violento ed efferato Re Sole. Il compito dei tre moschettieri è quello di liberare l'uomo e metterlo a capo dello Stato destituendo il suo fratello gemello malvagio.

Sono stati messi in vendita gli abiti ufficiali de La Maschera di Ferro, mostrando l'enorme lavoro nella ricostruzione storica della pellicola. In realtà anche il romanzo è ispirato ad una storia vera. Il racconto, infatti, prende le mosse da una leggenda francese riguardante la presenza nella Bastiglia di un prigioniero con indosso una maschera di velluto nero con delle cinghie che non doveva mai essere rimosse. Il prigioniero però, a quanto pare, aveva grandissimi privilegi tra cui cibo in grande quantità è vestiti di lusso. Secondo la leggenda gli unici a sapere la vera identità dell'uomo erano il Re e il governatore della Bastiglia.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione de La Maschera di Ferro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!