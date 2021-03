La maschera di ferro, all'asta i costumi del film con Leonardo DiCaprio in un doppio ruolo

Ad aprile Julien's Auction organizzerà un'asta in cui verranno messi in vendita alcuni dei costumi più sfarzosi di La maschera di ferro, uno dei film più noti realizzati da Leonardo DiCaprio nel periodo del grande successo di Titanic. Il 29 aprile sarà possibile partecipare ad un'asta gli abiti indossati dall'attore nel film di Randall Wallace.

Julien's Auction è nota nel settore per essere impegnata molto spesso nell'organizzazione di alcune delle aste più note al mondo che riguardano oggetti o beni legati al cinema.

L'asta del 28-29 aprile sarà disponibile online e nel corso dei due giorni verranno proposti cimeli di diversi film molto noti, fra cui Alien, Batman, Die Hard, Edward mani di forbice, Scarface, Independence Day e la saga di James Bond.



Molti di questi cimeli saranno disponibili alla vendita per il pubblico per la prima volta ma tra tutti gli oggetti, quelli più sfarzosi e affascinanti per chi è appassionato dell'epoca storica del film in questione sono proprio gli oggetti di La maschera di ferro.

Partecipate all'asta iscrivendovi preventivamente al sito JuliensLive.com, accedete all'account registrato e inviate offerte (in alternativa è possibile partecipare all'asta anche tramite app o chiamata telefonica).

La maschera di ferro di Randall Wallace è ispirato liberamente al romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas.

Nel cast del film ci sono Leonardo DiCaprio nel doppio ruolo di Re Luigi XIV e del gemello Filippo, insieme a Jeremy Irons nel ruolo di Aramis, John Malkovich nel ruolo di Athos, Gérard Depardieu nel ruolo di Porthos e Gabriel Byrne in quello di D'Artagnan.



Leggete la nostra recensione de La maschera di ferro e scoprite i 5 migliori film di Leonardo DiCaprio lontano da Scorsese.