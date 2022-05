Mary's Monster: Kit Harington nel biopic sull'autrice di Frankenstein Mary Shelley

Clara Rugaard e Kit Harington (Game Of Thrones) saranno i protagonisti di un nuovo film sulla vita e la cerchia di artisti della scrittrice di Frankenstein Mary Shelley. Il film in costume si concentrerà sul periodo in cui la scrittrice elaborò il romanzo che l'avrebbe resa immortale per sempre, con al centro la creatura del Dr. Frankenstein.

Nel film, intitolato Mary's Monster, l'attrice danese emergente Rugaard interpreterà Mary Shelley mentre Harington sarà "il mostro". La sinossi ufficiale del film recita: "Mary viene sedotta dal suo stesso mostro interiore che la catapulta in una pericolosa e distruttiva storia d'amore psicologica. Rendendosi conto che il mostro è inestricabilmente legato al suo stato mentale, la sua unica via di salvezza è portarlo in vita".

Ferdia Walsh-Peelo (Coda) interpreterà Percy Bysshe Shelley, marito di Mary, e Sebastian de Souza (Normal People) interpreterà Byron. I casting degli altri ruoli sono tuttora sono in corso. Descritto dai produttori come una "rivisitazione in chiave rock'n'roll" del periodo storico segnato dal Romanticismo, il film sarà in vendita al market di Cannes tramite Metro International e CAA Media Finance. Le riprese partiranno il prossimo agosto nel Regno Unito.

Il vincitore del BAFTA Farren Blackburn (The Fades) dirigerà da una sceneggiatura di Deborah Baxtrom e Stephen Hallett. A curare la colonna sonora sarà il produttore musicale esecutivo Marius De Vries (La La Land), che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo. Kelly Valentine Hendry (Bridgerton) si sta occupando del casting.

Harington ha commentato quanto segue: "Mary's Monster è una sceneggiatura originale, brillante e affascinante e mi piace l'idea di rappresentare la parte del Mostro. Un'incarnazione della psiche di Mary Shelley. Sono entusiasta della visione e della passione di Farren per il progetto".

A proposito dell'attore di Game of Thrones, Kit Harington era stato considerato per Moon Knight, ma il suo cameo è stato scartato prima delle riprese. L'ultimo film su Mary Shelley è stato il biopic con Elle Fanning.