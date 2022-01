Mary's Monster: Annunciato un nuovo biopic sulla storia di Mary Shelley

Dopo la notizia di ieri della lavorazione del biopic su Wim Hof "The Iceman", oggi arriva l'annuncio di una nuova pellicola biografica. Si tratta di "Mary's Monster", film dedicato alla storia di Mary Shelley, autrice del capolavoro della letteratura gotica e fantascientifica, Frankenstein.

Mary's Monster è frutto di una coproduzione che vede impegnate Rose Pictures, conosciuta soprattutto per Giovani Ribelli, e Fulwell 73, casa londinese che si occupa principalmente della produzione del popolare The Late Show with James Corden e che recentemente ha realizzato il controverso Cenerentola con Camila Cabello. Alla regia ci sarà Farren Blackburn, che abbiamo già visto all'opera in ambito televisivo in Daredevil e A Discovery of Witches. La sceneggiatura poi è opera di Deborah Baxtrom, che possiamo ritenere particolarmente coinvolta dall'argomento, vista la sua precedente creazione per la televisione, "Living With Frankenstein". Per quanto riguarda il casting invece, al momento, non abbiamo alcuna informazione.

Comunque, la trama di Mary's Monster si concentrerà sulla difficoltosa lavorazione di Frankenstein da parte di Mary Shelley, completato dall'autrice nell'arco di circa due anni e pubblicato nel 1818. Entrando più nel dettaglio, la sinossi ufficiale così recita: "Terrorizzata dal pensiero di dare voce all'oscurità del suo subconscio, Mary Shelley innesca una pericolosa battaglia con i suoi mostri interiori, mentre fatica a dare forma al romanzo seminale della fantascienza, Frankenstein".



Dunque, dopo il recente biopic "Mary Shelley" con Elle Fanning, in Mary's Monster sarà sicuramente intrigante vedere come verrà trasposta sullo schermo la complessa storia della grande scrittrice.