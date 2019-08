Mary: pubblicato il trailer del film horror con il premio Oscar Gary Oldman

RLJE Films ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Mary, un film horror in cui una semplice viaggio in barca si trasforma in qualcosa di spaventoso. Il protagonisti della pellicola saranno il premio Oscar Gary Oldman ed Emily Mortimer (Shutter Island, Hugo Cabret).

In questo racconto dalle tinte paranormali, Oldman vestirà i panni di David, un capitano navale che prova a migliorare le condizioni della propria famiglia dopo aver vinto all'asta una barca da cui si sente stranamente attirato. L'uomo convincerà la moglie a partire per un viaggio via mare per inaugurare l'imbarcazione e celebrare la possibilità di assicurarsi un futuro più roseo, ma il viaggio si trasformerà presto in un incubo a causa di una strana presenza che tormenterà la famiglia, portandoli al limite della pazzia.

Come si può leggere nella sinossi ufficiale, "con l'accrescersi della tensione, la barca va fuori rotta e inizia a diventare spaventosamente chiaro che la famiglia è stata spinta verso una minaccia ancora più grande in mare aperto".

Il regista del film è Michael Goi, che in passato ha collaborato con Ryan Murphy e Brad Falchuk in Glee, Scream Queens and American Horror Story. Di quest'ultimo ha anche diretto alcuni episodi. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Anthony Jaswinski, che ha scritto film come Love You To Death e A Midsummer's Nightmare.

Mary uscirà l'11 ottobre nelle sale statunitensi, ma verrà distribuito anche in streaming on demand.

Ricordiamo, infine, che Oldman parteciperà anche al prossimo film di David Fincher.