Mary Poppins: il sequel Disney ha segnato un clamoroso record nella storia del cinema

In attesa del terzo capitolo tanto atteso da Julie Andrews, scopriamo che Il Ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt è riuscito ad infrangere un ambizioso record.

In un mondo in cui il pubblico ha sempre più fame di sequel e film che riprendano in modo nostalgico opere pubblicate decenni addietro, fino al 2018 il nome di Mary Poppins era rimasto ancorato allo storico film uscito nel 1964 (e ai libri di P.L. Travers a cui si ispirava). Significa che il sequel è arrivato a ben 54 anni di distanza dall'originale.

Ciò costituisce un vero e proprio record per un film in live action. La competizione era stata accesa negli ultimi anni, dato l'alto numero di franchise riportati in auge, basti pensare a Il Padrino: Parte III, uscito 16 anni dopo il secondo capitolo, o a TRON: Legacy, arrivato 28 anni dopo l'originale. Quest'ultimo era stato battuto nel 2015 dallo spettacolare Mad Max: Fury Road, tornato alla ribalta 29 anni dopo Mad Max: Beyond Thunderdome.

Infine, Mary Poppins è riuscita a rubare lo scettro a Blade Runner 2049, che nel 2017 aveva riportato Harrison Ford sullo schermo ben 35 anni dopo il capolavoro di Ridley Scott. Con il suo scarto di 54 anni appare ora abbastanza difficile che la tata più famosa al mondo possa essere battuta da qualche altro sequel, ma non è mai detta l'ultima parola. A qualcuno potrebbe venire in mente di produrre un sequel del famoso cortometraggio del treno girato dai fratelli Lumière, considerato uno dei primi film della storia, ponendo fine ai giochi.

