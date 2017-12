Mary Poppins Returns: ecco una nuova immagine dal sequel!

Mary Poppins Returns : è uscita una nuova immagine dal nuovo film sequel che vedrà come protagonista Emily Blunt nei panni della baby sitter più cool di sempre!

L'immagine mostra i tre figli di Michael Banks, che attualmente vive nella casa di Cherry Tree Lane. La foto è stata divulgata grazie a USA Today, via Twitter. ecco la caption: "@OhMyDisney. Guardate una deliziosa nuova immagine del prossimo fil in uscita #MaryPoppinsReturns"

Il film è ambientato 25 anni dopo il primo, nel quale Mary Poppins (all'epoca interpretata da Julie Andrews), torna a Londra nel 1930, per andare a trovare i ragazzi del primo film, Jane e Michael, i quali hanno recentemente esperito una grave perdita personale. Il film introduce anche la cugina Topsy, interpretata da Meryl Streep.



Recentemente, come avevamo già riportato, il regista aveva parlato con Julie Andrews della possibilità di tornare, ma lei ha subito rifiutato, seppur con gentilezza: “Julie è stata incredibilmente gentile al riguardo e ne abbiamo anche parlato, ma lei ha messo subito in chiaro che non sarebbe successo. Ha detto: ‘Questo è il momento di Emily [Blunt, ndr.], quindi voglio che sia davvero il suo momento, e di nessun altro’. Non voglio che qualcuno dica, Oh, ecco la vera Mary Poppins! Voglio che Mary Poppins sia solo lei, perché è fantastica’”.



Diretto da Rob Marshall, nel cast ci sono Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Streep e Dick Van Dyke.

Mary Poppins Returns esce al cinema il 25 dicembre 2018.