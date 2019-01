Mary Poppins: un possibile sequel sarebbe già in lavorazione

Secondo quanto riportato dal Sun, il regista Rob Marshall avrebbe confermato l'intenzione della Disney di procedere con un nuovo sequel di Mary Poppins, che vedrebbe anche il ritorno di Emily Blunt nei panni della celebre tata.

"E' alle prima fasi ma posso dirvi che ci sono otto libri su cui basarsi, quindi c'è ancora molto materiale da esplorare. " ha detto Marshall durante il Bafta Tea Party organizzato da American Airlines, BBC America e Jaguar Land Rover. "E' da lì che siamo partiti, dagli incredibili otto libri di P.L. Travers. Perciò..."

La Tata è tornata sul grande schermo il mese scorso con Mary Poppins Returns, film diretto appunto dallo stesso Marshall. Ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni ‘30, il film segue le vicende di Michael Banks, che lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi insieme ai tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Portando avanti la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. In seguito ad un grave problema legato alla casa, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack (Lin-Manuel Miranda), li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

Oltre alla Blunt, il cast del film comprende Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep e l'immancabile Dick Van Dyke.