Mary Poppins incontra gli X-Men: la fan art di BossLogic vi farà venire i brividi

V'immaginate Mary Poppins alla guida di un gruppo di mutanti? BossLogic ha pensato proprio a questo e ha creato una fan art che vi farà venire i brividi. Un crossover che unisce due mondi agli antipodi ma ora entrambi di proprietà della Disney. Ovviamente è piuttosto improbabile un crossover di questo tipo BossLogic ha voluto divertirsi un po'.

Nel 2018 Disney ha prodotto un sequel di Mary Poppins con Emily Blunt nel ruolo della protagonista, ereditato da Julie Andrews. Il ritorno di Mary Poppins è stato ben accolto al box-office nonostante sia impossibile eclissare l'originale degli anni '60. Disney con gli X-Men si trova invece in una situazione di stallo, dove l'idea di far tornare i mutanti risulta molto complicata, avendo l'intenzione d'includerli nel Marvel Cinematic Universe.



Nella nuova fan art di BossLogic, Mary Poppins viene ritratta come leader e governante di un paio di bambini dai poteri soprannaturali. Un'immagine cupa e inquietante, accentuata dagli occhi rossi affibbiati ai personaggi e dalla moquette ispirata a Shining.

L'immagine ricorda in qualche modo anche il film di Tim Burton, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, adattamento del romanzo di Ransom Riggs, La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine.

Qualche giorno fa James Marsden ha reso tributo alla saga per i vent'anni dal primo film.



Su Everyeye trovate la recensione de Il ritorno di Mary Poppins, diretto da Rob Marshall.